Haber Giriş: 5 Haziran 2021 Cumartesi 09:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da minibüs takla attı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 23. kilometresi Gemlemen mevkisinde meydana geldi.
Yunus Emre A. idaresindeki minibüs Samsun’dan Çarşamba istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre sürüklendi ve takla atarak ters döndü.
Kazada yaralanan sürücü, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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