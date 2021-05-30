Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerinde viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şeritlerde daraltmaya gidiliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2. kilometresinde yapım çalışması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı - Karacabey kavşakları 34-37. kilometrelerinde bakım onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönünde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent-Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yalova ayrımı-Yenişehir kavşakları 2-7. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü yapılıyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 3-5. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 8-35. kilometrelerindeki Arhavi, Esenkıyı, Kopmuş, Liman, Selimiye, Kemalpaşa, Üçkardeşler-1, Üçkardeşler-2, Sarp-1, Sarp-2 ve Sarp-3 tünellerinde yapılacak elektronik ve kamera sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08,00-17,00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 22-23. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülecek.