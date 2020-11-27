Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti 24. kilometresinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Savaştepe ve Balıkesir Batı kavşakları arasında ulaşım 3 şeritten sağlanıyor.

Gaziantep Çevre Otoyolu'nun İbrahimli-Kilis kavşaklarında köprülü kavşak ve alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bozüyük-Eskişehir-Sivrihisar yolunun 12-16. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Eskişehir-Bozüyük istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu çalışmaları kapsamında üst geçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 1-2. kilometrelerinde Ankara-Niğde-Kırşehir Otoyol Kavşağı bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 50-54. kilometrelerinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle bugün 13.00-17.00 saatlerinde yol belli aralıklarla ulaşıma kapatılacak.

Sinop-Samsun yolunun 22-44. kilometrelerindeki çatlak dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Merzifon-Çorum yolunun 7. kilometresinde kavşak imalatı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Manisa-İzmir yolunun 17-19. kilometrelerindeki Sabuncubeli Tüneli girişi İzmir istikametinde istinat duvarı yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak-Bartın il sınırı-Bartın-Kurucaşile yolunun 23-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.