Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyol her gün 22.00-06.00 saatlerinde İstanbul-Ankara istikametinde Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor ve Gebze gişelerden tekrar otoyola giriş yapabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 15-17. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü-Çankaya Kavşağı hattında (Çankaya ayrım kolu dahil) üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun İbrahimli-Kilis kavşaklarında (Gaziantep çevre yolu) köprülü kavşak ve köprülü alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Söke-Milas yolunun 38-40. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 19-22. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun (Tokat çevre yolu) 21-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Akseki-Manavgat yolunun 20. kilometresindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatlerinde ulaşım kontrollü yapılıyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerinde (Reşat Baysal mevkisi) Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi sebebiyle ulaşıma yeni yapılan varyanttan iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresindeki Araklı Tüneli'nin Trabzon-Rize istikametindeki güney tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışması dolayısıyla bugün saat 17.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.

Sivas-Zara yolunun 52-57. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.