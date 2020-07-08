Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy-Samsun kavşakları 2-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Samsun yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 44. kilometresindeki İbrikli Tüneli ile 65. kilometresindeki Seyitler-2 Tüneli'nde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bugün 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri-Çatalca kavşağı 8-20. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 39. kilometresindeki Kınık (Mezit) Tüneli'nde bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Merzifon-Çorum yolunun 0-2. kilometrelerinde kavşak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Suşehri-Gölova-Refahiye yolunun 6-12. kilometrelerinde yol yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.