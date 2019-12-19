Kara yollarında durum19 Aralık 2019 Perşembe 09:47 - Son Güncelleme 19 Aralık 2019 Perşembe 09:48
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Konya yolunun 38-39. kilometrelerindeki Ankara-Niğde Otoyolu Emirler bağlantı yolunda, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.
Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki ferforje imalatı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Argıthanı-Ilgın-Kadınhanı yolunun 20. kilometresindeki Ilgın Giriş Kavşağı'ndaki (Hayvan pazarı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Gerede-Kızılcahamam yolunun 7. kilometresindeki Afatlar Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kuşadası-Söke yolunun 6-8. kilometrelerindeki (Kuşadası şehir geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Marmaris-Gökova-Köyceğiz yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Ezine-Ayvacık-Küçükkuyu yolunun 46-48. kilometrelerindeki fore kazık yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Yıldızeli-Sivas yolunun 40. kilometresinde üst geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Erciş-Adilcevaz yolunun 48-51. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kaynak: AA