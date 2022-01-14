Kentte dün akşamdan itibaren etkisini sürdüren kar nedeniyle merkezde 8, Demirözü'nde 5 ve Aydıntepe'de 10 olmak üzere toplamda 23 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 43 personel ve 37 iş makinesiyle çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar nedeniyle eğitime ara verilen kentte, belediye ekipleri de mahalle ve sokaklarda yolları açıyor.

Kara yolları ekipleri de trafikte aksamaların yaşanmaması için yollarda genişletme ve tuzlama çalışmasına devam ediyor.