Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar ve tipide mahsur kalan öğrencileri jandarma kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde servis aracıyla okula giderken kar ve tipi nedeniyle yolda kalan öğrenciler, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezindeki okullarına gitmek için Doğanyuva köyünün Kavaklı Mezrası'nda servise binen öğrenciler, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma, öğrencileri ekip araçlarına bindirerek ilçe merkezindeki okullarına götürdü.
Etiketler: Erzincan Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Otomobil, buzlanan yolda devrildi: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz