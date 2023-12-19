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Güncel
AA 19.12.2023 20:42

Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahallede rahatsızlanan böbrek hastası Fatma Aktaş, ekiplerin 6 saatlik çalışmasının ardından tedaviye alındı.

Kar nedeniyle mezrada mahsur kalan hasta yolun açılmasıyla hastaneye kaldırıldı

İlçeye bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında rahatsızlanan böbrek hastası Fatma A.'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalleye ambulans ulaşamayınca bölgeye, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Horasan Kırsal Hizmetler Şantiye Şefliği ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin iş makinesiyle 6 saatlik çalışmasının ardından sağlık görevlileri hastaya ulaştı.

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatma A., ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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