Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı... Hangi alanlarda maske kullanımı zorunlu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. Peki maske zorunluluğu nerelerde kalktı? Maskenin zorunlu olduğu yerler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı.
"Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir." dedi.
Böylelikle maske kullanma zorunluluğu kapalı alanlarda tümüyle kaldırıldı. Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı devam edecek.
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