Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldiği Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yaptı.

"Kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan " Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır. Sadece toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı vaka sayısı binin altına düşene kadar bir müddet daha devam edecektir." dedi.

Böylelikle maske kullanma zorunluluğu kapalı alanlarda tümüyle kaldırıldı. Vaka sayısı binin altına düşene kadar toplu taşımada ve sağlık kuruluşlarında maske kullanımı devam edecek.