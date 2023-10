Kapadokya'da 71 ülkeden 2 bin 434 sporcu koşacak

İlk düzenlendiği 2014 yılında 176 katılımcıyla yolculuğuna başlayan ve giderek bir koşu festivaline dönüşerek dünyanın her yerinden binlerce koşucuyu Kapadokya’nın masalsı atmosferinde buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 2023 yılında 10. yılını kutlama heyecanını yaşıyor.



Cappadocia Ultra Trail'e Arjantin’den Kanada’ya, Danimarka’dan Japonya’ya, Filipinler’den Amerika’ya toplamda 71 ülkeden 2 bin 434 sporcu kayıt yaptırdı. CUT 119 km parkuruna toplam 229 koşucu, CMT parkuruna toplam 698 koşucu , CST parkuruna toplam 1.115 koşucu katılırken, Team Games Short-Trail parkuruna 82 takım, Team Games Medium-Trail parkuruna 20 takım, Team Games CUT- 119 km parkuruna 13 takım yer alacak.



Yarışlar öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, bu tür organizasyonların Kapadokya’nın değerine değer kattığı söyledi. Aktürk, düzenlenen bu organizasyon ile hafta sonu Ürgüp’de yaklaşık 5 bin kişi ağırlayacaklarını belirtti. Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ise Kapadokya bölgesinin, coğrafi güzellikleri sayesinde her yıl milyonlarca turisti ağırladığını söyledi. Karaalioğlu, hafta sonu yapılacak olan organizasyon için de her türlü tedbirleri aldıklarını belirtti.



Basın toplantısı sonrasında dünya çapında dereceye giren ve yarın düzenlenecek yarışlarda koşacak olan yerli ve yabancı sporcular basın mensuplarına tanıtıldı. Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e kaydını tamamlayan koşucuların içinde Ultra Trail dünyasının en iddialı isimleri, Kapadokya’nın güzelliklerini koşarak keşfetmeye ve kariyerlerinde yeni hikayeler yazmaya geliyor. Alanya Ultra Trail şampiyonları Andorra'dan Dimitry Mityaev 905 puan ve Ekaterina Mityaev 774 puan ile CUT parkurunda mücadele edecek. Onlara 2016 Salomon Cappadocia Ultra-Trail şampiyonu Aleksei Tolstenko ve 2014 'teki ilk yarışın genel klasman birincisi Elena Polyakova eşlik edecekler.



Ayrıca Salomon Türkiye takımından Aysel Yalaç ve Beyza Güzel 63K CMT parkurunda, Mehmet Soytürk ise CST parkurunda, Salomon Global'den Varvara Shikanova CMT parkurunda, Team Garmin'den Ryan Mex de CMT parkurunda mücadele edecekler. Bu yıl UTMB parkurlarının ilk 20'sinde finiş görmeyi başarmış, OCC etabının beşincisi ABD'den Jeshrun Small ile OCC kadınlar 12.'si Kim Screiber, Kapadokya parkurlarında boy gösterecek sporcular arasında.