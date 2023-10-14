Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik adli makamların koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri titiz planlama, takip ve çalışmalar sonucunda Karkamış ilçesinde şüpheli bir kişinin ikametinde ve tarlasında uyuşturucu madde ve silah olduğunu tespit etti.

Şüphelinin ev ve mısır tarlasında yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.