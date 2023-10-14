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Güncel
AA 14.10.2023 10:53

Gölyaka'da kaldırım kenarlarına yapılacak "cep"ler trafik yoğunluğunu azaltacak

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kaldırım kenarlarına yapılacak alanlar, araçların kısa süreliğine duraklamalarına olanak sağlayacak.

Gölyaka'da kaldırım kenarlarına yapılacak "cep"ler trafik yoğunluğunu azaltacak

Gölyaka Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde iş yerlerinin bulunduğu bölgelerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için çalışma başlattı.

Bu çerçevede, Cumhuriyet Caddesi'ndeki ana yol kenarlarında bulunan işletmelerin mal indirme ve yükleme yapabilmeleri kolaylaştırmak, vatandaşların da kısa süreli alışverişlerinde araçlarıyla duraklayabilmelerine olanak sağlamak amacıyla kaldırımların yanlarına "cep" yapılmaya başlandı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Yakup Demircan, uygulamanın ilçede trafik yoğunluğunun tespit edildiği diğer alanlarda da devam edeceğini söyledi.

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