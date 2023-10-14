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Güncel
AA 14.10.2023 10:45

Şarkışla'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belediye ekipleri tarafından başlatılan altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor.

Şarkışla'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor
[Fotograf: AA]

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cumhuriyet Caddesi'nde devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

İlçede, kaldırım, aydınlatma ve asfalt yenileme çalışmalarının sürdüğünü belirten Oğuz, şunları kaydetti:

"Yıllardır ihmal edilen kronik sorunları çözüme kavuşturduk. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 80 bin metrekare cadde ve sokaklarda yol yenileme, asfalt serimi, kaldırım ve aydınlatma yapıyoruz. Buradaki çalışmalar sona erdiğinde caddemiz daha güvenli ve modern hale kavuşacak."

Şarkışla'da altyapı ve asfalt çalışmaları sürüyor

Esnaf ve mahalle sakinleriyle sohbet de eden Oğuz, vatandaşların taleplerini dinledi, hizmetleri hakkında bilgi verdi.

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