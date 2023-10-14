Bingöl'de "Uluslararası Kur'an ve Tarih Sempozyumu" başladı

Recep Tayyip Erdoğan Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen, 3 gün sürecek sempozyumun ilk gününe konuşmacı olarak katılan İslam tarihçisi, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, gençlerin kütüphanelere gitmesi ve arşivlere bakması gerektiğini söyledi.

Gençlerin cep telefonuyla fazla zaman geçirdiğini ifade eden Sırma, "O telefon sizi alıp götürüyor, bu bir hiledir. İnsanlar cehalete gidiyor. Avrupa'da aileler çocuklarına telefonu yasaklamışlar çünkü kafayı dolduruyor. Kitap okuyun, arşivlere bakın, kütüphanelere gidin. Kendimizi bileceğiz. Bilmenin yolu da okumaktır, yorulmaktır." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Yasin Aktay da herkesin tarihteki hadiseler arasından kendisine göre bir seçme yaptığını ifade etti.

"Tarih bir gün gerçekleri ortaya çıkaracaktır." sözüne de değinen Aktay, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu lafa çok bir güveniyoruz. O tarihin devreye girip tarihi gerçekleri ortaya çıkarmasını çok bekleriz. Hiçbir zaman öyle bir şey olmayacaktır. Onun için nedir işin aslı, doğru tavır. Siz haklıysanız bugün haklılığınızı ispatlayacaksanız. Birisinin size hakkınızı vermesini beklemeyeceksiniz."

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret eden Aktay, Filistinlilerin yıllardır işgal altında olduğunu kaydetti.

Aktay, "Filistinliler her çeşit insanlık dışı muameleye maruz kaldı. Filistin halkı patlama noktasına geldi." diye konuştu.

Sempozyuma, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Müftüsü Mustafa Topal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Çiftci, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Agah ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.