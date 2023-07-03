Kapadokya son bir ayda yarım milyon turist ağırladı

Nevşehir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 9 günlük bayram tatili ve Haziran ayı ziyaretçi verilerini açıkladı.



Açıklanan verilere göre, Kapadokya bölgesini haziran ayında 506 bin 229 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesinde en çok ziyaret edilen müze 118 bin 750 ziyaretçi ile Hacı Bektaş Veli Müzesi olurken 118 bin 630 yerli ve yabancı turist Zelve ören yerini ziyaret etti.



Göreme Açık Hava Müzesini ise 99 bin kişi ziyaret ederken Kaymaklı Yeraltı Şehrini 61 bin 662 ve Derinkuyu Yeraltı Şehrini 43 bin 777 kişi ziyaret etti. Ayrıca açıklanan verilere göre 4 buçuk günlük bayram tatilinde Kapadokya bölgesinde bulunan müze ve ören yerlerini 140 bin 30 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.