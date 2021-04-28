Kangal Esnaf ve Sanatkarlar Odası aracılığıyla teslim edilen gıda kolileri, kaymakamlık ve belediyenin tespit ettiği ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Aksu Madencilik Müdürü Abdülkadir Albayrak, yaptığı açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelerin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamak bizleri mutlu etmektedir. Firma olarak tek dileğimiz bir an önce bu zorlu salgın günlerini geride bırakmak." dedi.