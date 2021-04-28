Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de boş su kuyusuna düşen kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: DHA (ARŞİV) ]
Kırıkkale'de bir evin bahçesindeki boş su kuyusuna düşen kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Etiler Mahallesi Şehit Fatih Yurtoğlu Sokak'taki evlerinin bahçesinde oynağı sırada kedisinin bahçedeki su kuyusuna düştüğünü fark eden 7 yaşındaki Furkan Türkoğlu, olayı ailesine söyledi.
Kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan aile, Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Adrese gelen ekipler, kediyi kuyudan çıkartarak Furkan'a teslim etti.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İtfaiye
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