Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla Diyarbakır'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Son yıllarda modern sulama projelerinin uygulamaya konulmasıyla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesinin, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğu aktarılan açıklamada, böylece kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltıldığı ve göçün önlendiği belirtildi.

Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Başlar Barajı sulaması inşaatında 7 bin 800 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya hazır hale getirildiğini, projenin tamamının bitirilmesiyle toplam 38 bin 200 dekar tarım alanının daha sulamaya açılacağını belirtti.

Yıldız, projenin yüzde 27'lik kısmının tamamlandığını, 4,5 kilometre ana boru hattı ile 15 kilometre şebeke boru hattının döşendiğini bildirerek, "Ayrıca Diyarbakır Silvan kara yolu geçişi yatay sondaj imalatı tamamlanmıştır. Ana boru ve şebeke hatlarında boru döşeme imalatları sanat yapılarının beton ve mekanik imalatları hızla devam etmektedir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda 32 milyon 470 bin lira katkı ve 5 bin kişilik ek istihdam sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.