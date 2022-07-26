Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kanala düşen kuzusu için suya atlayan çobanın cansız bedeni bulundu
Batman'da sulama kanalına düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan çobanın cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzakta bulundu.
Olay, dün sabah saatlerinde Batman’ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalında meydana geldi.
Çoban Mahsum Aksoy, sürüdeki bir kuzusunun sulama kanalına düştüğünü gördü. Kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına giren Aksoy, akıntıya kapıldı.
Aksoy’u görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman’dan AFAD ekipleri sevk edildi.
Çoban Mahsum Aksoy’un cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Aksoy'un cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
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