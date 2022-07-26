Olay, dün sabah saatlerinde Batman’ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalında meydana geldi.

Çoban Mahsum Aksoy, sürüdeki bir kuzusunun sulama kanalına düştüğünü gördü. Kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına giren Aksoy, akıntıya kapıldı.

Aksoy’u görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman’dan AFAD ekipleri sevk edildi.

Çoban Mahsum Aksoy’un cansız bedeni yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulundu. Aksoy'un cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.