Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 13:59Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kanalizasyon rögarına düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı
Aksaray'da 6 metre derinliğindeki kanalizasyon rögarına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Kanalizasyon rögarından gelen kedi sesini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine gelen ekipler, halatta yaklaşık 6 metre derinliğinde rögara indi. Ardından kediyi rögardan çıkardı. Veteriner tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kedi barınağa bırakıldı.
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