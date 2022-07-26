Alınan bilgiye göre, T.E'nin idaresindeki 42 DE 264 plakalı tır, Alvar mevkisinde buğday yüklenmesi için tarlaya girdi.

Dorsesine yaklaşık 30 ton buğday yüklenen tırın kabininin arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, sürücü ile çevredekilerin müdahalesiyle söndürülemeyince, durum itfaiye bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır, kullanılamaz hale geldi. Dorsesindeki yüklü buğdayların ise fazla zarar görmediği öğrenildi.