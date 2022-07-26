Haber Giriş: 26 Temmuz 2022 Salı 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da buğday yüklü tır yandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarlada yanan buğday yüklü tır, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, T.E'nin idaresindeki 42 DE 264 plakalı tır, Alvar mevkisinde buğday yüklenmesi için tarlaya girdi.
Dorsesine yaklaşık 30 ton buğday yüklenen tırın kabininin arka kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, sürücü ile çevredekilerin müdahalesiyle söndürülemeyince, durum itfaiye bildirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tır, kullanılamaz hale geldi. Dorsesindeki yüklü buğdayların ise fazla zarar görmediği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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