Kamyoneti sollamak isterken yol kenarındaki toprak yığınına çarptı: 6 yaralı

Ş.İ. idaresindeki otomobil, aynı istikamette seyir halindeyken sola dönüş yapan R.Ş. yönetimindeki kamyoneti sollamak istedi.

Kamyonetin sola dönüş yaptığını fark eden Ş.İ. manevra yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti.Yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Ş.İ. ile araçtaki Ç.İ., S.İ., A.İ., A.İ. ve A.İ. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.