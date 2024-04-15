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Güncel
AA 15.04.2024 12:13

Kalp ameliyatı geçiren genç otobüste fenalaştı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye otobüsünde fenalaşan 17 yaşındaki genç, müdahale sonrası hastaneye götürüldü.

Kalp ameliyatı geçiren genç otobüste fenalaştı
[Fotograf: AA]

Soğukkuyu Mahallesi'ndeki duraktan Mustafa Kemal Mahallesi-Halkapınar seferini yapan belediye otobüsüne binen C.K., bir süre sonra araçta fenalaştı.

Yolcuların durumu fark etmesi üzerine Turan Mahallesi'nde otobüsü durduran şoför, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yolcuların yardımıyla dışarıya çıkarılan ve bilinci kapalı olan yolcuya ilk müdahaleyi şoför ve vatandaşlar yaptı.

Sağlık ekiplerince İzmir Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırılan gencin bir süre önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

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