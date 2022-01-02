Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaldırım taşlarına çarpan motosikletli hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Depo Photos]
Muğla'da parke taşı döşeme çalışmaları için yol kenarında bulunan kaldırım taşlarına çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi'nde parke taşı döşeme çalışmaları için yol kenarında bulunan taşlara motosiklet ile çarpan 22 yaşındaki Vedat Uysal, ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Uysal, Kavaklıdere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uysal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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