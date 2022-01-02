Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencilerle Yavuz Özcan Parkı'ndaki Kadın Yarı açığında su altı dalışı yaptı.

Dalışta, bir öğrenci poşete sarılmış bir şişe buldu. Prof. Dr. Gökoğlu, şişenin içinden çıkan saate benzer sembol ve yazıların bulunduğu keçeyi su altı kamerasıyla görüntüledi.

Prof. Dr. Gökoğlu, görüntüleri, “Bunu bilen var mı?” notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

“Mermiden muskaya, takma dişten televizyona her şey çıkıyor denizden”

Zaman zaman falez altlarından dalış yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Gökoğlu, dalışlarda ilginç şeyler gördüklerini anlattı.

“Bazen atılmış bir silah, mermi, muska, bisiklet, üzerinde dualar yazılı paralar, içindeki paraları alınmış cüzdanlar, banka kartları, kimlik kartları, takma dişler, cep telefonları, televizyon, müzik aletleri, poşetler içerisinde bilmediğimiz şeyler, bazen de aklınıza hiç gelmeyen şeyleri görürüz su altında. En çok karşılaştığımız şeylerden biri de üzerinde anahtarı bulunan ağzı açık atılmış asma kilitler. Memlekette at yok ama nal da görüyoruz. Ne anlama geldiğini biliyoruz. Videoda gördüğünüz şey bir poşetle denize atılmış, içerisine özenle sarılmış bir şişe. Sanki yağa da bulaştırılmış. Ben bu tür şeylere dokunmamaya çalışırım. Belki de çekindiğim için. Bir öğrencimiz bunu açtı. Şişe de özenle kapaklanmış. Üzerinde saate benzeyen resim ve bu yazılar var. Ama ne yazdığını ve hangi dilde yazdığını bilmiyoruz.”