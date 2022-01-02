Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da tüp patladı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Van'da mutfak tüpünün patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.
Van'ın Saray ilçesinde, Halim Altıngür'e ait tek katlı evinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.
Mahalle sakinleri patlama sesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen ekipler, hafif yaralanan Aygür Altıgür'ü hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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