Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 16:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gümüşhane'de 62 köy yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: DHA]
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki 62 köy yolu ulaşıma kapandı.
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü.
Gece etkisini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, bazı bölgelerde 1 metreyi geçti.
Kar nedeniyle 4 ilçede 62 köy yolu da ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekiplerinin, iş makineleri ile yolları açma çalışması devam ediyor.
Etiketler: Gümüşhane Hava Durumu Kar Yağışı Sağanak
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