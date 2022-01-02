Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 17:47Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
İtalya'da köpek kurtarma operasyonu
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya'da 2 köpek, kovaladıkları tilkinin yuvasına düştü. Yeraltında mahsur kalan köpekler, itfaiyenin saatlerce süren çalışmasıyla kurtarıldı.
İtalya'nın Lomazzo kentinde iki köpek karşılarına çıkan bir tilkinin peşine düştü. Ancak köpekler tilkinin yeraltındaki yuvasında toprak altında kaldı.
Oldukları yerden çıkamayan köpeklerin yardımına itfaiye yetişti.Toprak altında mahsur kalan köpekleri kurtarmak için seferber oldular.
Görevliler onlara ulaşabilmek için toprağı elle kazdı. Köpekler saatler süren çabanın ardından kurtarıldı.
Etiketler: İtalya
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