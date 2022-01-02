İtalya'nın Lomazzo kentinde iki köpek karşılarına çıkan bir tilkinin peşine düştü. Ancak köpekler tilkinin yeraltındaki yuvasında toprak altında kaldı.

Oldukları yerden çıkamayan köpeklerin yardımına itfaiye yetişti.Toprak altında mahsur kalan köpekleri kurtarmak için seferber oldular.

Görevliler onlara ulaşabilmek için toprağı elle kazdı. Köpekler saatler süren çabanın ardından kurtarıldı.