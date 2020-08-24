Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'taki narkotik uygulamasında 21 şüpheliye yasal işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan narkotik uygulamasında 21 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince kent genelinde narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 88 gram kubar esrar, 13 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çalışmada, 21 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
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