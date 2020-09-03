Haber Giriş: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yanan traktörde maddi hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde tarlada çalışan traktör yandı.
Karacasu Karşıyaka Mahallesi'nde Ali P. (44) idaresindeki 46 TB 308 plakalı traktör, tarlada çalışırken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
hbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, traktör kullanılamaz hale geldi.
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