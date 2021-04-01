Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Suriye uyruklu A.E'nin (27) kentte olduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DEAŞ
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