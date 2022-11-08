Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ekiplerce şüpheli E.T'nin adresine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Uyuşturucu
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