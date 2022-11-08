Kaza, 23.20 sıralarında Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu’nda meydana geldi.

Düzce’den Bolu istikametine seyir halinde olan Yağmur Ç. idaresindeki otomobil, yağmur sebebi ile kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak ters döndü. Otomobil sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile yol kenarına savurulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan savrularak yol kenarına uçan sürücüye bulunduğu yerde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücü Tuğçe Ç. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Şevval D. ve Betül C.’yi Düzce’deki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebi ile kapanan yol, trafik ekiplerince kontrollü şekilde tek şeritten verildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.