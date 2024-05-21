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Güncel
AA 21.05.2024 23:08

Kahramanmaraş'ta "Türk mutfağı haftası" kapsamında program düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, 2024 Yılı Türk Mutfağı Haftası açılışı "Sürdürülebilir Türk Mutfağı: Sağlıklı, Geleneksel, Atıksız" temasıyla Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta "Türk mutfağı haftası" kapsamında program düzenlendi

Yöresel ürünlerin yer aldığı kahvaltı programıyla başlayan programda, Türk mutfağının tarihsel süreci ve kültür etkileşimlerinin sürecini anlatan bilgilendirme yapıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, yaptığı konuşmada, Türk mutfağının kırsaldan, saraya uzanan çok kültürlü bir sentez olduğunu söyledi.

Küçükdağlı, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında gelişen yeni tatların Türk mutfak kültürünün yeni yapısını kazanmasında büyük rol oynadığına işaret ederek, "Türk mutfağı çeşitli zenginliği ve damak tadına uygunluk yönünden olduğu kadar birçok yemek ve yiyecek türü ile sağlıklı ve dengeli beslenmeye kaynaklık edebilecek örnekleri de içerisinde barındırmaktadır. Türk Mutfağı hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürebilir bir mutfaktır." diye konuştu.

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Kahramanmaraş Gastronomi Kültür ve Turizm Bakanlığı
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