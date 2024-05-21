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Güncel
AA 21.05.2024 21:58

Rize'de "Ulusal Çay Kongresi" başladı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğünce düzenlenen "Ulusal Çay Kongresi" başladı.

Rize'de "Ulusal Çay Kongresi" başladı

Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde 3 gün boyunca sektör temsilcileri ve uzmanların çayla ilgili sunum yapacağı kongre dolayısıyla açılış programı düzenlendi.

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış programının ardından gazetecilere açıklama yapan ÇAYKUR Genel Müdürü Alim, Türk çayının 100. yılında düzenlenen etkinliğin çayın gelecek yüzyıllara taşınması için etkili olacağını söyledi.

Alim, çayın Türkiye'ye gelişinin yüzüncü yılı olduğunu belirterek, "Çay yüzüncü yılına çok büyük badireler atlayarak geldi. Bundan sonraki yüz yılı çok daha farklı olacak. Ürünlerin farklılaştırılmasından topraksız tarıma kadar her türlü inovasyon çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz da kongrede çayın geleceğini konuştuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Uluslararası birçok akademisyenimiz de burada bulunuyor. Topraktan çay bardağına ulaşıncaya kadar tüm aşamaları akademik ve bilimsel anlamda tüm paydaşlarımızla konuşuyoruz. Çayımızın geleceğini de konuşuyoruz. İklim değişikliği gelecekte dünyanın önemli problemi. Çay üreticisi ülkelerin gelecekte yaşayacağı iklim değişikliğiyle ilgili sorunlar var. Biz de ülke olarak hazırlık yapıyoruz."

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan ise kongrenin çay ihracatı için de çok değerli olduğuna işaret ederek, "Çayın geçmişini konuştuk. Türk çayını geleceğe taşımak için çok güzel projeler var. Herkesin eline sağlık." diye konuştu.

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