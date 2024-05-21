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Güncel
İHA 21.05.2024 21:23

Bartın’ın genç iş insanlarından Rektör Uzun’a ziyaret

Bartın Genç İş İnsanları Derneği ile Bartın Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Bartın’ın genç iş insanlarından Rektör Uzun’a ziyaret

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette, Bartın Genç İş İnsanları Derneği ile BARÜ arasında yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Bartın’da üniversite-sanayi iş birliği ile istihdamın artırılması ve yeni iş fırsatları oluşturulmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Hüseyin Alp Akın, BARÜ’nün araştırma-geliştirme ve girişimcilik faaliyetlerine yönelik çalışmalarını ilgiyle takip ettiklerini belirterek Rektör Uzun’a yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür etti.

Bölgesel gelişim için genç girişimcilerin projelerinin desteklenmesinin önemine değinen Rektör Uzun, “Bartın’dan başlayarak bölgemizin her alanda sürdürülebilir gelişimi için çaba gösteriyoruz. Genç girişimcilerin projelerinin bölgesel dinamiklere göre değerlendirilip desteklenmesini de son derece önemli buluyoruz. Bu noktada öğrencilerimizi girişimcilik için teşvik ediyor, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmeleri için destekliyoruz. Çeşitli iş birlikleri ile geliştirilecek projelerin, bölgesel ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyor, bu düşüncelerle Bartın Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hüseyin Alp Akın’a ve yönetim kurulu üyelerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

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