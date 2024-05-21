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Güncel
İHA 21.05.2024 21:52

Trabzon'un yöresel mutfağı tanıtıldı

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 21-27 Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli ürünlerin ve yöresel mutfağın tanıtıldığı bir program düzenlendi.

Trabzon'un yöresel mutfağı tanıtıldı

Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, ilçe belediye başkanları ile turizm sektörünün temsilcileri ve davetliler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, dünyada gastronomi turizminin giderek öne çıktığını, her yıl milyonlarca insanın bu amaçla seyahat ettiğine dikkat çekerek Trabzon’un geleneksel ve kendine özgü ürünleriyle çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekti. Trabzon yöresel ürünlerinin ve mutfağının, bütün bileşenlerin katılımıyla yapılacak kapsamlı bir çalışmayla gastronomi turizmine dahil edilmesini teklif eden Başkan Kaya, "Gerek ülkemiz adına, gerek şehrimiz adına çok önemli bir meseleyi konuşuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde bildiğiniz gibi gastronomi turizmi düzenleniyor. Bu sayede kentler, ülkeler binlerce, milyonlarca insan tarafından ziyaret ediliyor. Trabzon’umuzun da bu anlamda çok ciddi bir potansiyeli var, fakat biz kent olarak bugüne kadar bu potansiyelden maalesef yararlanamadık. Ama ben inanıyorum ki, burada sergilenen birbirinden değerli, lezzetli yöresel ürünlerimizi Türk insanıyla, dünya insanlarıyla tanıştırırsak Trabzon bu anlamda ziyaretçi akınına uğrayacaktır. Bir çok yerde bulamadığımız o kadar değerli, o kadar güzel ürünlerimiz var ki. Ben bir köy çocuğuyum, köyde yetişmiş bir insanım. Bizde tomara tavası derler, bilenler vardır. O kadar güzeldir ki. “Bir yerde olsa da yesem” derim. Yine, dikenlerin ucundaki kısımlardan kavurma yapılır, o kadar güzel lezzetler ki bunlar. Üstelik de çok faydalı. Bizim Sürmene pidemiz, Akçaabat köftemiz, Vakfıkebir ekmeğimiz, Tonya tereyağımız, Hamsiköy sütlacımız gibi herkesin bildiği marka ürünlerimiz var ama Trabzon mutfağına özgü, bilinmeyen bir o kadar da ürünümüz var. Bütün bu ürünlerimizi, ülkemizin insanlarıyla, dünyayla buluşturacağımız bir gastronomi günü yapalım. Hem insanımıza hem şehrimizin ekonomisine katkı verebilecek bir hale getirelim. Bugünkü etkinliği, bunun bir adımı olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan davetlilere stantlardaki yöresel ürünlerin tanıtımı, ikramı ve satışı yapıldı.

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