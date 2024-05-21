Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.05.2024 22:18

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında alışveriş merkezinde vatandaşlara ciğer sarma ile Edirne beyaz peyniri ve Meriç yer fıstığıyla hazırlanmış yemek ve atıştırmalıklar ikram edildi.

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı

Hafta kapsamında bir alışveriş merkezinde düzenlenen tadım etkinliğinde, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümü 9. sınıf öğrencilerince Edirne beyaz peyniri ve Meriç yer fıstığı ile hazırlanan atıştırmalık ve kahvaltılıklar ile kentin bir diğer coğrafi işaretli yemeği olan ciğer sarma ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk yaptığı açıklamada, Edirne'nin gastronomi tarihinin geniş bir coğrafi deneyime ve renkli bir kültür mozaiğine sahip olduğunu söyledi.

Edirne'nin, Traklar'la başlayıp Osmanlı ve sonrasında Cumhuriyet'e uzanan, Balkanlar'ı da içerisine alan geniş bir coğrafyanın zengin kültürünün mutfağa yansımasını taşıdığını belirten Soytürk, "Bölgemizin, Edirne'mizin sahip olduğu gastronomik zenginliği şehrimize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimize sunmaya devam edeceğiz. Türk mutfağı asırlardan beri ocakta tüten bir bilgelik birikimidir." dedi.

Soytürk, etkinliklerin hafta boyu süreceğini dile getirdi.

Öğrencilere hazırladıkları yiyecekler için teşekkür eden Soytürk, "İş hayatına atıldıklarında bu yemeklerin daha iyilerini yerli ve yabancı misafirlerine hazırlamalarını diliyorum. Benim temennim çocuklarımızın ülkemizde sayıları hızla artan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın da önemsediği Michelin yıldızlı restoranlarda çalışmaları." diye konuştu.

Program ikramla sona erdi.

ETİKETLER
Edirne Gastronomi Kültür ve Turizm Bakanlığı
Sıradaki Haber
Rize'de "Ulusal Çay Kongresi" başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:15
Fransa'nın tarihi okullarından ENS'de öğrenciler Filistin için eylem başlattı
23:10
Trump seçim sonuçları ile ilgili paylaşımını tepkiler üzerine sildi
23:04
İtalya Savunma Bakanı Crosetto hastaneye kaldırıldı
22:49
İsrail'den geri adım: AP'nin ekipmanlarını iade kararı alındı
22:41
AB Rusya'nın olası siber saldırılarına karşı hazırlanıyor
22:38
ABD fiyatları düşürmek için 1 milyon varil benzin satışa sunacak
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde su sıkıntısı
FOTO FOKUS
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ