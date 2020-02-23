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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mehmet K'nin kullandığı 46 PC 184 plakalı motosiklet, Sakarya Mahallesi Fetih Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hilal U. (39) ve kızı Ezgi U'ya (5) çarptı.
Kazada sürücü ile anne Hilal ve kızı Ezgi U. yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ezgi U'nun kaza anında annesinin kucağında olduğu ifade edildi.
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