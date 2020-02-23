Haber Giriş: Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da yaşayan şüpheli A.T. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Edirne Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.T, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: EdirneSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 12:42
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