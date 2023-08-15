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Güncel
AA 15.08.2023 09:59

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren genç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren 2 gençten biri yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ta sulama kanalına giren genç hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Kızık Mahallesi Sersemli Camisi yakınlarında serinlemek için sulama kanalına giren Muhammed Seran İspir ile Melih A. bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredeki vatandaşlarca sudan çıkartılan Melih A. kaldırıldığı Andırın Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından Muhammed Seran İspir'in cansız bedeni suya girdiği yere 1 kilometre mesafede bulundu.

Cenaze, Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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