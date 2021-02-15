Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 09:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta park halinde duran otomobil alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde, park halindeki bir otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından seyir haline geçen otomobil, sokaktaki bir binaya çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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