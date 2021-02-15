Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı Kavşağı-Karacabey Kavşağı 19'uncu kilometresinde bakım onarım çalışması nedeniyle İzmir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-3'üncü kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Gaziantep Çevre Yolunun İbrahimli Kavşağı-Kilis Kavşağı arasında köprülü kavşak ve köprülü altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik Kavşağı-Şanlıurfa Kavşağı 6-10'uncu kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü yapılıyor.
Keşan-Gelibolu yolunun 17-22'nci kilometreleri arasında Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında Kavakköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Muğla-Kale yolunun 32-41'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Amasya-Taşova yolunun 15-18'inci kilometrelerinde kavşak genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Beyşehir-Isparta yolunun 25-44'üncü, Balıkesir-Kütahya yolunun 13-30'uncu kilometrelerinde yol yapım, Kumluca-Antalya yolunun 15-37'nci kilometrelerinde ise bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.