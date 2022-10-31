İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki aracın çalınması, iki araçtan da hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.