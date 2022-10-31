Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta otomobil hırsızlığı: 3 tutuklama
Kahramanmaraş'ta otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki aracın çalınması, iki araçtan da hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araştırma yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Hırsızlık
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