Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 16:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aksaray'da jandarmanın operasyonunda uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi
[Fotograf: İHA]
Aksaray'da jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ile birlikte 1 adet tabanca ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Gülağaç ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığına yönelik istihbari bilgilere ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, şüpheliyi takibe aldı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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