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Kahramanmaraş'ta motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde alınan bilgiye göre, İsmail Kurt idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Aksu Mahallesi çıkışında devrildi.
Kazada, sürücü ile motosikletteki Mehmet Balaban yaralandı.
Sağlık ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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