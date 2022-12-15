Edinilen bilgilere göre, Türkiye genelinde `Zincir 2 Kod` operasyonu kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik tespit edilen 2 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında H.M. isimli şahsın iş yerinde ve depo olarak kullandığı ikametinde arama yapılmış, yapılan arama sonucunda 568 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, Ö.B.E. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada işyerinin alt depo olarak kullanılan kısmında, bir duvarın ahşap dolap bölmesinde tespit edilen bölümde alkollü içki imalatında kullanılan etil alkol, boş içki şişesi, sahte alkollü içki bandrolü, alkollü içki etiketi, marka etiketleri, içki şişe kapakları, içmeye hazır sahte kaçak alkollü içkiler ele geçirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile H.M. ve Ö.B.E. isimli şahıslar gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.