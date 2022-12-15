Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Diyarbakır Bölgesi Veteriner Hekimler Odası arasında yapılan protokol ile her yaştaki sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına yönelik çalışmalar, resmi ve odalarca yetkilendirilmiş veteriner hekimler aracılığıyla yürütülüyor.

İl genelinde şu ana kadar 249 kedi ve köpek mikroçip uygulaması ile kayıt altına alındı.

Dijital kimliklendirme çalışmaları 31 Aralık'ta sona ereceğinden bu tarihe kadar işlemi yaptırmayanlara 1634 lira idari para cezası uygulanacak.