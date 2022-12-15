Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[AA (Arşiv)]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet D. idaresindeki otomobil, Sümerevler Mahallesi'nde, Mustafa D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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